Smittetilfelle påvist i Ulstein

For første gong sidan slutten av mars er det no oppdaga eit nytt tilfelle av koronasmitte i Ulstein.

Det opplyser smittevernlege Michael Dahl.

Han fortel at det er ein person som nyleg kom til Ulstein for å jobbe, som no har testa positivt.

- Vedkomande har ingen symptom og er ikkje sjuk. Han har berre hatt nærkontakt med fire andre, som er kollegaene hans. Alle fem er no sett i isolasjon, seier Dahl.

Dei fire andre er også testa, og testane er negative.

- Dei må vere i isolasjon til dei har avgitt to negative testar. Alle blir følgde opp av kommunehelsetenesta, seier smittevernlegen.

Så førebels ser dette ut til å vere eit isolert smittetilfelle som du meiner de har kontroll på?

- Ja, det stemmer, særleg fordi vedkomande som har testa positivt, ikkje har hatt kontakt med fleire enn dei fire.