Den nye slåttekaren i Rasofielgarden

Nyhende

Då Stiftinga Rasofielgarden hadde styremøte på Vonheim på Bigset tidlegare denne veka, lydde duren av traktor og beitepussing inn gjennom dei opne stoveglasa.

– Vi har fått ein ny slåttekar, kunne Johs. Klungsøyr gledestrålande fortelje dei andre medlemmene i styret.

Det er Klungsøyr sjølv som har teke på seg å slå den rundt tre mål store attelega nedanfor bygdetunet, ei oppgåve han har hatt i rundt ti år. Han har gått over marka med beitepussar fem, seks gongar kvar sesong.

No har yngre krefter sagt seg villige til å overta, noko Johs. Klungsøyr er umåteleg glad for.

– Har lyst til å hjelpe til

– Eg har vakse opp her og Vonheim og Rasofielgarden er ein del av lokalmiljøet. Det er viktig å ta vare på ein kulturinstitusjon som dette, så då Johs. tok kontakt med meg for å høyre om eg var interessert i å slå denne marka sa eg ja. Eg har lyst til å vere med å hjelpe til. Det er utruleg trist når ting ikkje vert stelt, seier den nye slåttekaren, 21 år gamle Fredrik Bjåstad.

Trass i sin unge alder er han allereie over på sin traktor nummer to, ein John Deere 5720 2006 modell, med 82 hestekrefter og firehjulstrekk. Han har overteke garden etter besteforeldra på Bjåstad der han mellom anna har satsa på oppdrett av lama. No er han i ferd med å utdanne seg i bygg- og anleggsfaget.