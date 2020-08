Nyhende

Ingenting er så artig som å fiske makrell, er du heldig å treff på ein stim kan ein fort hale i land ei bøtte med sprellande fangst! Unge makrellar kallast for pir og mange meiner at det er den aller beste makrellen du kan få tak i. Om du ikkje fiskar sjølv, kan du kjøpe makrell i butikken og makrell er sommarmat nummer ein for mange.