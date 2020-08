Nyhende

Ein person vart send til legevakt for sjekk, etter ei trafikkulukke i Hareid sentrum like før klokka 05.00 natt til søndag.

Operasjonsleiar i politiet, Roar Fylling, fortel at sjåføren har forklart at bilen fekk vassplaning og at han difor mista kontrollen på bilen.

- Det er ikkje mistanke om promillekøyring, seier Fylling.

Det var to personar i bilen. Sjåføren er uskadd, medan passasjeren fekk mindre skadar.

Politiet opprettar sak.