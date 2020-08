Student ved Høgskulen i Volda har fått påvist koronasmitte

Nyhende

Det blei kalla inn til møte i krisestaben torsdag, då det er ein student ved Høgskulen i Volda som har fått påvist koronasmitte. Det skriv Møre-Nytt.

– Vi følger rutinane, og meiner vi har god kontroll, seier rektor Johann Roppen til avisa.

Det er kommunelegen i Volda som har ansvaret for å handtere situasjonen. Kommunen skriv ifølgje Møre-Nytt i ei pressemelding at "Vi har god kontroll på den lokale situasjonen i Volda, og er derfor ikkje uro over lokal spreiing i Volda frå dette tilfellet."

Kan henge saman med smitte blant studentar i Bergen

Studenten kom med buss frå Bergen søndag 23. august, noko som var etter at høgskulen opna semesteret.

Kommunelegen i Volda meiner smitten har samanheng med smitteutbrotet mellom studentar i Bergen. Det skal vere snakk om fire nærkontaktar i Volda og 12 i Bergens-området - der alle desse har blitt testa og sett i karantene.