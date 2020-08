Nyhende

Siv Jensen og Sylvi Listhaug tok til orde for at regjeringa bør sjå på om det er mogleg å kutte i karantenetida for folk som reiser til utlandet i samband med arbeid. Om ein er riktig uheldig så må ein sitje i karantene i ti dagar både i utlandet og i Noreg, sa Jensen. Dette kostar bedriftene store summar.