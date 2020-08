– Vi har godt med arbeid det neste året

Nyhende

May Kristin Myklebust, som er ny produksjonssjef ved Ulstein Verft – kom frå stillinga som prosjektleiar for SunStone-prosjektet i Kina ved Ulstein Design & Solutions (UDS), men var også assisterande prosjektleiar på yachten Olivia O i sluttfasen av dette prosjektet. Før det igjen kom ho frå Kleven Verft, der ho var prosjektleiar på ei rekkje skip både der og ved Myklebust Verft gjennom 20 år. Eitt av desse var dekksutstyr for kabelleggjaren NKT Victoria, som har ein del likskapstrekk med storprosjektet Ulstein Verft er i full gang med no – kabelleggjaren Nexans Aurora.