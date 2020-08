Nyhende

Husbonden er ualminneleg lite interessert i klede, og eg torer ikkje tenke på korleis han hadde rigga seg ut viss eg ikkje sørga for å handle inn det eg meiner er eit minimum av det han treng. Metoden er å låne med meg kle slik at han (motvillig) kan få prøve dei heime, og så satse på at han blidnar etter ei stund.