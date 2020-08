Nyhende

Sist veke vart det gjennomført over 260 testar for covid-19 i Ulstein og Hareid.

I Ulstein fortel Michael Dahl at det vart gjennomført 182 testar i løpet av veke 35 og at alle var negative for koronasmitte.

Vidar Vollsæter seier at det vart gjennomført 81 testar i Hareid og at også der var alle negative.