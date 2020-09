Fylkesutvalet er bekymra for den maritime næringa

Nyhende

Koronapandemien har påført den maritime næringa ekstraordinære utfordringar i det som allereie var ein svært tøff situasjon. Måndag gjekk Fylkesutvalet i Møre og Romsdal inn for ein felles uttale om situasjonen i næringa og med innspel til statsbudsjettet for 2021.

Under handsaminga peika fylkesordførar Tove-Lise Torve på krisepakken som vart lagt fram tidlegare i år retta mot den maritime næringa og at denne ikkje var stor nok eller målretta nok.

– Vi må ikkje berre jobbe for tiltak på kort sikt, men også litt og litt for lengre sikt og spesielt då med å sjå på moglegheitene som ligg i det grøne skiftet, sa fylkesordføraren.

Anders Riise (H) sa at han ikkje er i tvil om at den maritime næringa i fylket er ein del av løysinga, ikkje ein del av problemet.

– Det er ein kritisk fase for mange av verfta. Kapitalbasen blant eigarane er krympa kraftig etter først ei offshorekrise og no ei koronakrise med svikt i cruisemarknaden. Det er viktig at vi bidreg med gode pakkar til denne næringa i den tida som kjem, sa Riise.

Administrasjonen hadde lagt fram eit forslag til uttale frå fylkestinget. Arbeidarpartiet, Senterpartiet SV og Venstre la i tillegg fram eit forslag om nokre endringar i tilrådinga. Fylkeskommunedirektøren si tilråding, med endringane i fellesframlegget, vart samrøystes vedteke av fylkestinget.

Fylkestinget kom dermed med denne uttalen:

1. Møre og Romsdal fylkeskommune er bekymra for den maritime næringa, som er hardt ramma av oljeprisfall og koronapandemi og vil mangle oppdrag dei neste åra. Næringa har investert svært mykje i kompetanse og omstilling av verksemdene sine, noko som vil vere avgjerande når det grøne skiftet skal vidareførast. Om denne kompetansen ikkje skal gå tapt, så hastar det med kraftfulle, målretta tiltak.

2. Næringa, representert ved GCE Blue Maritime, har foreslått ein grøn omstillingspakke på 2,5 milliardar kroner i året dei neste 4 åra. Møre og Romsdal fylkeskommune støttar dette forslaget, og meiner det er ei god investering som vil medverke til å behalde større delar av maritim industri i Norge. Det vil også medverke til at vi kan nå utsleppsmåla innan 2030, i samsvar med regjeringa sin handlingsplan for grøn skipsfart. Møre og Romsdal fylkeskommune støtter også ei mellombels utviding av GIEK-ordninga.

3. Det må stillast krav til grøn framdrift for skip i Norge. Men kontrahering av nye skip tek lang tid og ein risikerer at store delar av næringa går tapt. Den grøne omstillingspakken bør difor innehalde tilskots- og låneordningar for klimavenleg ombygging av eksisterande skip i norsk økonomisk sone. Dette kan vere elektrifisering eller installasjon av hybride og andre løysingar, for å redusere utslepp og understøtte ei berekraftig utvikling av skipsfarten. Regjeringa må også auke innsatsen for å nytte hydrogen som energiberar på sjø, og få opp verdikjeder basert på blå og grøn hydrogen.

4. Regjeringa må sette fylkeskommunane i stand til å halde fram med utskiftinga av ferjer og snøggbåtar til miljø- og klimavennlege alternativ, med tilstrekkelege ferjetilskot og målretta tiltak for grøn omstilling.

5. Det er i dag ein betydeleg overkapasitet innanfor mellom anna offshore supplyskip på norsk sokkel. Det bør etablerast ei vrakpantordning for å ta ut dei minst miljøvenlege skipa, både for å få ein betre balanse i marknaden og for å hindre at dei blir gåande med forureinande teknologi i andre farvatn. Det bør sikrast at desse skipa kan kondemnerast og resirkulerast ved norske verft.

6. Møre og Romsdal fylkeskommune vil oppmode til at gryteklare prosjekt innanfor offentleg eigde skip blir effektuert så snart råd er, og byggast ved norske verft. Det må også leggast trykk på vidareutvikling av framdriftssystem gjennom offentleg støtte til FoU, investeringar i ny teknologi, og oppbygging av ein god logistikk for klimavenlege energiberarar langs norskekysten. Møre og Romsdal fylkeskommune syner spesielt til fem nye mineryddarar (Vanguard-konseptet) og to forskingsskip til Havforskingsinstituttet. Begge er ønska og gryteklare prosjekt som berre treng oppstartsfinansiering.