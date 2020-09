NVE forenklar ny modell for nettleige

Nyhende

NVE modererer forslaget sitt til ny modell for nettleige på fleire punkt etter å ha fått kritikk i høyringsrundane. Men ikkje alle er fornøgd.

Det er no ein enklare og meir moderat modell som blir lagt fram, skriv NVE sjølv i ei pressemelding onsdag.

– Å finne gode løysingar handlar ofte om å avvege kva som er sakleg riktig med å finne løysingar mange kan slutte opp om, og som kan gi stabilitet. No får vi ein modell som gir riktigare insentiv enn i dag, men som samtidig inneber små endringar for dei aller fleste, seier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Kundar med eit normalt forbruk vil ifølgje han betale om lag det same i nettleie som i dag.

Vil jamne ut toppane

Eit hovudmål med den nye modellen er å sikre at straumnettet blir utnytta smartare i ein situasjon der elektrifisering fører til meir og meir bruk av straum i Noreg.

Det kan til dømes skje ved at lading av elbilar i større grad blir flytta til nattetid, slik at toppane i straumforbruket blir jamna ut.

For å få til dette,vil NVE opne for å la nettselskapa auke nettleiga på tidspunkt der nettet er høgt belasta.

Energi Norge meiner NVE har funne eit godt kompromiss.

– Det nye forslaget blir enklare å forstå for kundane og meir fleksibelt for nettselskapa, seier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem.

Huseigarane misnøgde

Men ikkje alle er fornøgd med det nye forslaget. Huseiernes Landsforbund meiner NVE manglar dokumentasjon for at den nye modellen vil ha ønskt effekt.

– Det er allereie komplisert nok å vere straumkunde, og denne omlegginga vil dessverre gjere det endå meir uoversiktleg for kundane, seier energipolitisk rådgivar Linda Ørstavik Öberg i Huseiernes Landsforbund.

Ho skuldar NVE for å leggje til grunn premissar som ikkje kan dokumenterast.

– I dag finst det ingen dokumentasjon på at den «moderne» nettleiga NVE ønskjer seg, utløyser ønsket forbrukaråtferd som igjen gir ei betre utnytting av nettet, seier Öberg.

Bekymra for ENØK-effekt

Huseiernes Landsforbund og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) meiner begge at den nye modellen ikkje gjer det gunstig nok å spare straum.

– Tusenvis av norske husstandar som allereie har investert i ENØK-tiltak som solceller og varmepumpe, kan sitje igjen med høgare straumrekning enn i dag. Det er fullstendig bakvendt å innføre ein modell som svekkjer insentiva for å spare straum, seier Öberg.

Ifølgje NBBLs anslag risikerer 1,1 millionar menneske i burettslag og sameige å kunne tape på å spare straum med den nye modellen.

Elbiljubel

Forslaget blir derimot møtt med jubel hos Elbilforeningen.

– Dette er ein milepæl for å gjere elbil til eit val for alle og ein stor siger for Norsk elbilforeining. Forslaget gjer det meir lønnsamt å byggje ut hurtiglading for elbil i område med ujamn og låg bruk, seier generalsekretær Christina Bu.



NVEs forslag er at den nye modellen skal tre i kraft 1. juli neste år. Saka går no vidare til Olje- og energidepartementet.