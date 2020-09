Regjeringa foreslår generell fartsgrense for fritidsbåtar

Nyhende

Ei generell landsdekkjande fartsgrense for fritidsbåtar på fem knop 100 meter frå land er eitt av forslaga som Samferdselsdepartementet no sender ut på høyring.

Fartsgrensa skal gjelde over heile landet, men med moglegheit for lokale tilpassingar.

I tillegg blir det foreslått ein generell landsdekkjande aktsemdregel og generelle reglar for ferdsel ved badeplassar.

– Ei generell fartsgrense for fritidsbåtar kan gi betre tryggleik for båtførarar og for andre som bruker sjøen. Samtidig trur eg at regelverket vil bli enklare. Båtliv er populært i Noreg, og det er stadig fleire hurtiggåande fritidsbåtar og mjuke trafikantar, som padlarar, på sjøen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I tillegg kan kommunane mellom anna fastsetje lokale fartsgrenser for fritidsbåtar i eige sjøområde, og justere den generelle fartsgrensa opp eller ned ut frå lokale behov.

Forslaget vil òg avgrense bruken av vasskuterar sidan desse blir rekna som fritidsbåtar, og forslaget til endringane gjeld dermed òg for desse.

Høyringsfristen for forslaget er sett til 25. november.