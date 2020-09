Rostein-båt vart årets skip

Nyhende

Onsdag delte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ut prisen "Ship of the Year 2020" i Bergen onsdag. Vinnaren av prisen er "Ro Vision" som er eigd av Rostein-reiarlaget frå Harøy og som vart bygd ved Larsnes Mek i Sande. Det er Skipskompetanse AS som stod for design.

I ei pressemelding frå Skipsrevyen seier Ingebrigtsen:

– Brønnbåtflåten fortset framover, og årets vinnar viser at det satsast på lågare utslepp og økt sikkerheit, seier Ingebrigtsen, og rosar grunnleggaren av reiarlaget Rostein; Odd Einar Sandøy, som ein av pionerane for denne næringa.

– Årets Ship of the Year har ei hybrid framdriftsløysing, og er utstyrt med den nyaste teknologien for denne typen skip, seier juryens leiar, ansvarleg redaktør i Skipsrevyen Gustav-Erik Blaalid. "Ro Vision" blir standarden på reiarlaget sine nybygg. Seinare kan det bli aktuelt å bygge om eksisterande fartøy i samsvar med denne standarden. Dermed vil den totale miljøgevinsten vere stor, seier Blaalid. Samtidig er prisen ei stor anerkjenning til brønnbåtnæringa som har jobba fram norsk skipsteknologi og design til å bli verdsleiande, seier Blaalid i pressemeldinga.

– For oss på verftet er dette utruleg kjekt. Det viser at våre tilsette bygger båtar i verdsklasse! Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Rostein i meir enn 11 år. Men om det var stas å bli nominert, så er det enda artigare å vinne, seier administrerande direktør Jarle Gunnarstein ved Larsnes Mek.