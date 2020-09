Rekordhøgt snitt for avgangselevar i VGS

Sjølv om ikkje auken i kvart enkelt fag er så stor, er det uvanleg at karakterane aukar i så mange fag på same tid

– Sist veke kom tal som viste at tiandeklassingane fekk høgare snitt enn normalt i år. No ser vi at avgangselevane i vidaregåande òg får høgare karakter enn året før, seier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Auka i 41 av 46 fellesfag

Ifølgje Kunnskapsdepartementet auka gjennomsnittskarakterane i 41 av 46 fellesfag samanlikna med fjoråret.

Samla sett auka snittkarakteren frå 4,1 i fjor til 4,2 i år i desse faga.

– Sjølv om ikkje auken i kvart enkelt fag er så stor, er det uvanleg at karakterane aukar i så mange fag på same tid, seier Melby.

Avlyste eksamenar

På grunn av koronasituasjonen våren 2020 vart alle eksamenar for elevar i VGs avlyste, med nokre få unntak.

Normalt får mange av elevane noko dårlegare karakterar på skriftleg eksamen enn i standpunkt.

Avlyste eksamenar er derfor noko av forklaringa på betre snitt, men ikkje heile, ifølgje Kunnskapsdepartementet.

Elevane har nemleg òg fått betre standpunktkarakter.

– Då eksamenane vart avlyste, vart samstundes fristen for å setje standpunktkarakterar utsett. Dermed fekk skulane betre tid til å vurdere elevane. Desse faktorane kan ha medverka til at tala frå i år skil seg frå tidlegare år, seier Melby.

– Vil undersøkje årsaka

Kunnskapsministeren minner samtidig om at karaktersnittet har stige jamt gjennom mange år.

– Auken er likevel særleg stor i år, og Utdanningsdirektoratet vil undersøkje nærare kva som kan vere årsakene til den endringa, seier Melby.