Ope brev til Ulstein kommunestyre

Til kommunestyrepolitikarane i Ulstein kommune: Gjer vedtak omgåande

«FAMILIEN HOFSETH SEIER JA, TIL Å SELJE OSHAUGFLATA, OSNESSANDEN M.M. TIL ULSTEIN KOMMUNE!»

Det kunne ha vore konklusjonen på samtalar som har vore mellom partane i sommar!

Grunneigarane har sidan 2011 arbeidd med ein reguleringsplan for Oshaugflata.

Ulstein kommune har gitt signal om at kommunen ønsker ei slik utvikling av Oshaugflata.

Kommunen har vore med saman med grunneigarane på å betale konsekvensanalysen for heile Osnes, som òg gjorde at vi handla vidare i god tru.

Vi ser det slik at Ulstein kommune ved administrasjonen ikkje har handsama vår byggesak innan normal tid. Dette for å ha Oshaugflata i bakhand, om ein ikkje fekk bruke areal på Osnes til utviding av gravplassen.

Dette har ført til at grunneigarar er påført kostnader på ca. 1 million kroner. (Dette utgjer minst 70 kr/m², som kanskje er bortkasta).

Vi har brukt AG-plan i planarbeidet – og Kåre Gjengedal i AG-plan, seier han ikkje har vore borte i liknande saksgang!

Etter samtalar i familien Hofseth, har ein kome til at no – etter mange år med arbeid for å kome fram til ein reguleringsplan – ikkje har kome i mål. Difor vil ein vende seg til ein større utbyggar for eventuelt sal av heile eigedommen vår gnr. 7, bnr. 3.

Men for å vise samfunnsansvar, valde vi å kome med eit tilbod til Ulstein kommune, der kommunen fekk tilbod om å kjøpe heile eigedommen 7/3. Så kunne kommunen få disponere areala slik det tente kommunen best.

Dette ville føre til at kommunen fekk løyse mange utfordringar:

OSHAUGFLATA-GRAVPLASS:

– Få ei rask avklaring på ny gravplass, om ein ville bruke arealet til det. Elles ville då kommunen ha hand om det største sentrumsnære arealet som er igjen.

– Kommunen kunne nytte sørvisbygg som nyleg er bygd i nedste delen av gravplassen på Osnes, om ein nytta Oshaugflata til gravplass.

– Kommunen slapp kostnader til utgreiingar av andre alternative gravplassar

– Kommunen kunne òg tiltre areala utan kostbare rundar i rettssystemet.

– Området er lett å leggje til rette både som gravplass og som utbyggingsareal – det meste av teknisk anlegg ligg nære området.

OSNESSANDEN:

– Kommunen har i minst 20 år ytra ynskje om å kjøpe Osnessanden (Vi eig ca. 50 prosent).

– Kommunen har dei siste åra ytra ynskje om å kjøpe grunn frå oss, til sørvisbygg ved Osnessanden med wc med meir for badegjestane.

OSHAUGEN:

– Kommunen fekk tilbod om å få hand om Oshaugen, fylkets største gravhaug.

VOLLESANDEN:

– Kommunen fekk tilbod om ca. 20 prosent av Vollesanden.

BUGARDEN/BYGARDSMYRA:

– Kommunen kunne få hand om delar av friområde på Bugardsmyra.

– Kommunen kunne få hand om ca. 40 dekar tomtegrunn som grensar mot Skeide, rett vest for noverande Bugarden byggefelt.

Vårt tilbod:

Vårt tilbod var på ca. 260 kroner per kvadratmeter.

Vi fekk eit svar på dette, der kommunen ville betale ca. 110 kroner da, der mykje av arealet var prisa til 8 kr/m², Oshaugflata var prisa om lag det som vart sett fast etter skjønn på Skeide. Vi synest det er urimeleg både fordi Osnesflata er innanfor det som kommunen tidlegare har definert som sentrumsnære areal og prisen tek heller ikkje høgde for den meirpris vi kunne få ved sal til utbyggingsformål.

I planprosessen kravde kommunen tett utbygging.

Kommunen ville heller ikkje betale for dei kostnadar vi har hatt til reguleringsplan med meir.

Vi ber om forståing for at vi ikkje går i forhandlingar på eit slikt grunnlag.

Vi ber om at politikarane i Ulstein kommune, omgåande, gjer vedtak som fører til at det siste store sentrumsarealet i Ulstein vert brukt til utbyggingsformål, slik som naboeigedommen på Vollane er godkjent til.

Vi vil jobbe vidare med å finne ein større utbyggar, som ser potensialet i vår heile eigedom.

Om tida ikkje er moden for større utbyggingar, er vi godt tente med å vente, tatt i betraktning tilbodet frå Ulstein kommune.

Skulle kommunen gjere rettslege skritt for å ta over heile eller delar av eigedommane, vil vi gjere dei tiltak som er nødvendige for å sikre våre interesser.





Familien Hofseth

Oshaugen 17. August 2020