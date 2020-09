Nyhende

Naudetatane rykkjer laurdag kveld ut etter melding om ei trafikkulukke i Tjørvåg. Det melder politiet i Møre og Romsdal. Ifølgje politiet er det ei ulukke med to køyretøy involvert.

I ei oppdatering frå politiet blir det opplyst at det var ti personar i dei to køyretøya som var involvert i ulukka. Ein person er frakta til sjukehus med ambulanse, medan dei ni andre blir undersøkt av helsepersonell på staden. Politiet melder at det kan vere noko redusert framkome i samband med bilberging.