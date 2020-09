Vil kommunen finne eit alternativ til Oshaugflata?

Nyhende

Ny gravplass i Ulstein er ei sak kommunen har arbeidd med i over 30 år. Landskapsarkitektfirma Skjold, Sægrov og Torpe sitt forprosjekt for framtidig gravplass i 1987 vart lagt til grunn for i gangsett reguleringsarbeid i 1998 for utviding av eksisterande gravplass, står det i sakspapira til kommunestyret. Dette førte til krav om arkeologisk registrering, arkeologiske funn og motsegn frå fylkeskulturavdelinga. Kommunen har sett seg om etter andre areal enn Osneset, men har heile tida landa på at ei utviding av eksisterande gravplass på Osneset var best. Problemet var berre at det får dei ikkje lov til.

Oshaugflata

I 2011 varsla grunneigarane av Oshaugflata at dei ønskte å regulere det området til bustader. I 2014 stilte teknisk utval seg positive til dette planarbeidet, sjølv om kommunalsjef teknisk frårådde det. Hausten 2016 vart det gjort arkeologiske registreringar på Oshaugflata, og det vart gjort funn av automatisk freda kulturminne. Grunneigarane har brukt store summar på reguleringsarbeidet for å få realisert planane sine.

Administrasjonen skriv at i all kommunikasjon som har vore med grunneigarane har det vore massiv motstand mot at Oshaugflata skal nyttast til gravplass. Dei vil ha utbygging til bustader.

Byrjar haste

Medan kommunen diskuterer kvar ny gravplass skal liggje, går tida. Kyrkjeverje Christfried Kaul har i kommuneplanprosessen vore medlem av arbeidsgruppa om gravplass. Han har vurdert at kommunen vil kome til å bruke opp eksisterande arealreserve til gravlegging i 2025-2026, og få reell mangel på gravplassar i 2031–2032.

Utsette saka i vår

I vår var saka på ny oppe til politisk handsaming. Administrasjonen rådde politikarane til å gjere vedtak om at Oshaugflata ikkje skulle nyttast til bustadføremål, men regulerast til gravplass. Det vart teke til orde for oreigning, for at kommunen skulle få hand om området. Oshaugflata er nært eksisterande gravplass, og eitt greitt alternativ når kommunen ikkje får utvide på Osneset.

Politikarane var veldig delte i synet på kva som var den beste løysinga. Og då saka kom til kommunestyret i slutten av april vart ho utsett. Grunnen var at advokaten til grunneigarane hadde kontakta kommunen om at grunneigarane måtte få uttale seg før kommunestyret fatta vedtak.

Kommunedirektør Verner Larsen stadfestar til Vikebladet Vestposten at saka kjem opp på ny no. Og sidan saka vart utsett sist, er det formannskapet si tilråding til vedtak frå i vår som ligg til grunn som tilråding. I det framlegget blir det ikkje konkludert med om Oshaugflata skal brukast til bustader eller gravplass, men ein ønskjer å sjå etter alternative område. Det skal ein finne ut seinast innan utgangen av 2021, fram til dess skal det pågåande reguleringsarbeidet for Oshaugflata setjast på vent.

Larsen seier at det har vore ein dialog mellom grunneigarane sin advokat og kommunen, men dei har ikkje greidd å bli samde om pris. – Kommunen gav eit tilbod, som grunneigarane ikkje har akseptert, seier kommunedirektøren. Han kan ikkje seie noko om kva sum det var snakk om, då kommunen er i ein forhandlingsposisjon.

Ope brev frå grunneigarane

I august sende familien Hofseth, som er grunneigarar, eit ope brev til kommunestyremedlemene. I brevet skriv dei at dei tilbaud kommunen å kjøpe Oshaugflata, Osnessanden, Oshaugen, Vollesanden og 40 daa av Bugarden/Bugardsmyrane for 260 kr/kvm. Men det var ikkje kommunen interessert i.