Nyhende

Urke Maskinutleige AS vil etablere rorbuer for å leggje til rette for turisme på nedre Saunes. Men Ulstein kommune har mottatt innspel frå fleire i nabolaget som stiller seg kritiske til planane. Naboane fryktar mellom anna at den endra bruken vil føre til meir trafikk, bråk og privatisering av strandsona.