Jobbar på spreng for å reparere øydelagd sluse - abonnentar i Hareid kan oppleve å miste vatnet

Nyhende

Tysdag gjekk det ut ei tekstmelding frå Hareid kommune til alle innbyggjarane, der det gjekk fram at ei sluse på vassbehandlingsanlegget på Nesset er øydelagd.

Medan slusa blir reparert blir anlegget stengt ned. Kommunen opplyser elles at det er vatn i høgdebassenga, men at trykket i leidningsnettet blir sterkt redusert når vassbehandlingsanlegget er stengt.

Alle abonnentane vil dermed miste ein del trykk - og dei som bur øvst i byggjefelta og enkelte andre område vil oppleve å miste vatnet heilt.

Det blir jobba på spreng for å reparere slusa - men kommunen kan per no ikkje stadfeste når den er i orden igjen.