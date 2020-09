Mengder av matsopp blir aldri plukka

Nyhende

Nordmenn har blitt flinkare til å plukke sopp, men framleis er det fleire matsoppar vi lét liggje igjen på sopptur.

Sopp blir det kvart år, men vêret avgjer om det blir eit godt eller dårleg soppår , seier kokk og sopentusiast Tommy Østhagen om året så langt.

Det har allereie kome mykje kantarellar og fleire stadar ligg det an til at den ettertrakta steinsoppen dukkar opp i store mengder.

– Det er mykje kantarellar no! Dei elskar at det regnar litt heile tida. Dei kjem i grunn berre tidlegare og tidlegare for kvart år, på grunn av klimaet. No har det òg vore mykje dårleg vêr, som vil seie mykje sol, som gir lite sopp på kort sikt. Heldigvis likar steinsoppen det motsette av kantarellen, at det er tørt lenge for så å kome mykje regn.

Eit stort potensial

Nordmenn har blitt flinkare å plukke sopp, meiner Østhagen. Tidlegare var det få som tok turen ut i skogen for å plukke kantarellar og steinsopp til sommar og haust.

– Vi har gått frå å vere heilt mykofobe i Noreg til å bli meir interessert i soppen, spesielt i år kor alle har vore heime. Friluftsliv og sanking går på fleire måtar saman. Jålerestaurantane har også byrja å plukke plantar og sopp til servering.

– I Italia må ein teikne soppkort, på same måte som vi gjer på jakt i Noreg, der ein får løyve frå grunneigaren for å plukke ei viss mengde gram. Eg har teke med italienarar inn i skogen i Noreg, og dei har byrja å grine og ringt heim til mor for å seie dei har kome til himmelen. Her er det berre å plukke så mykje ein kan.

Men framleis er det mykje sopp som blir liggjande igjen. Dei fleste held seg til å plukke kantarell og steinsopp. Østhagen har difor skrive boka «Spisopp», saman med dagleg leiar i Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Boka har undertittelen «200 sopper du må smake før du dør», og er skriven for å få fleire nordmenn til å utnytte seg av det store mangfaldet av sopp i skogen.

Tesla full av steinsopp

Ideen til boka kom frå ein av dei mange soppturane Tommy og Pål hadde på steinsoppsanking. Tommy hadde fylt opp ein Tesla med steinsopp han plukka, men vassa likevel i anna sopp i området.

– Då eg såg all den soppen som blei igjen fekk eg lyst å inspirere folk til å plukke, og å plukke fleire artar. I tillegg skriv vi om korleis ein kan lage sopprettar.

Tre sopparttips for neste steg

For dei som har lært seg å plukke kantarell og steinsopp, meiner Østhagen der er tre andre soppartar som er naturleg å gå vidare på:

1. Kremler. Kremlersoppen er ein stor slekt på 150 soppartar, men lærer du deg kremler er nesten alt av det matsopp, seier Østhagen.

2. Furuskjellpigg. Ein lett attkjennande sopp, stor med piggar under og skjel på taket som kan kome i store mengder.

– Den har ein sjampinjongaktig smak og kan seiast å vere skogens breiflabb, sidan folk tidlegare kasta den vekk som ein lite attraktiv sopp, slik fiskarar før kasta breiflabb dei fekk i garnet på sjøen.

3.Røyksopp. Soppen Østhagen byrja å plukke då han var barn. Der er 30 artar av røyksopp. Alle som er kvite inni er etande, ifølgje Østhagen.

– Den som ofte veks på plenen heiter eggerøyksopp. Den største er kjemperøyksopp og kan bli 20 kilo. Varmebehandlast den med rein olje og litt eddik saman med salt, pepar og sitron, blir den som mozzarella.

Føre var

Sjølv om Østhagen meiner det er stor nytte i at fleire lærer seg å plukke sopp, og fleire typar av sopp, seier han det er viktig å vere føre var. Fleire soppar i Noreg er giftige, difor er det lurt å vite kva ein går til først.

– Det beste er å ha med ein ven eller kjenning som kan sopp på tur når du skal plukke. Sopp og nyttevekst har òg kurs i heile landet med masse flinke folk. Kursa er opne for nybegynnarar og dei som ønsker å bli soppsakkunnig.

Han anbefaler òg å laste ned den halvdigitale appen «Digital soppkontroll». På appen kan ein sende inn bilete av sopp ein har funne og terrenget rundt og få soppen identifisert av ein soppkontrollør.