Han meiner at det ikkje er ein glipp som førte til at spørsmålet om flytting av skateparken ikkje vart lagt fram for ungdomsrådet skateklubben eller levekårsutvalet før saka kom opp i formannskapet. Der vart saka utsett for at dei ønskjer ein breiare prosess, og det klare signalet tar han.