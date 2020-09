Nyhende

– Det beste kjøtet blir produsert i Noreg. Eg ser ikkje poenget i at eg me skal bruke ressursar på å frakte kjøt frå andre delar av verda hit, seier Dordi Boksasp Lerum, som er leiar i Møre og Romsdal Senterungdom. Ho meiner også at det er viktig at forbrukarane kjøper norske råvarer for å ta vare på norske arbeidsplassar.