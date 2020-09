WestAuto vil bli ein større turarrangør – har fått støtte frå næringsfondet i Ulstein:

– Vi meiner dette er den rette tida å satse i

Sommaren 2020 skulle bli tidenes sesong for WestAuto – men det sette koronapandemien ein stoppar for. No nyttar i staden selskapet situasjonen til å satse på ei utviding av tilbodet.