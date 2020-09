Nyhende

Stian Lehmann Scheide (Høgre) stilte på sist kommunestyremøte spørsmål om framdrifta på utbygginga av Ulsteinvik barneskule. Han ville vite at det stemmer at grunnarbeidet blir dyrare enn budsjettert. Han hadde også høyrd at byggjestarten er forseinka. Og han meiner bør få månadlege rapportar om korleis det går med prosjektet.