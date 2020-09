Varmerekordar slått i sommar

Nyhende

Denne sommaren kjem til å bli ståande som den varmaste sommaren som nokon gong er registrert på den nordlege halvkula.

Det viser målingar i ein ny rapport frå National and Atmospheric Administration (NOAA) i USA og omtalt av NRK.

I tillegg er august 2020 den nest varmaste augustmånaden som er målt. Snittemperaturen på både land og over hav var litt over 16,5 grader celsius. Det er nesten éin grad over normalen.

Berre i august 2016 har det vore målt høgare snittemperatur for denne månaden i dei 141 åra ein har målt. Ifølgje NOAA, har alle dei 10 varmaste august-månadene som er målt, vore etter 1998. Dei fem varmaste har alle vore etter 2015.

Når det er sommar i nord, er det vinter i sør. Også der kan dei merke den globale oppvarminga. Den sørlege halvkula har målt sin tredje varmaste vinter på 141 år.