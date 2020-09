Overleverte firmannsbustad i Ringen

Nyhende

Tysdag kunne Ulstein Eigedomsselskap KF ta over ein splitter ny firemannsbustad i Ringen. Det er Constructer AS som har stått hatt hovudentreprisen på prosjektet og Nils-Erik Skeide, Andreas Fjørtoft og Marius Odne var på plass for å gå gjennom bygget saman med representantane frå UEKF.