«Polarstar» er tilbake - måtte avbryte utleigekontrakten

Willy Nesset opplyser til Vikebladet Vestposten at selfangstskuta «Polarstar» no er tilbake i Hareid. Arctic Picture i Tromsø hadde eigentleg inngått ein treårskontrakt på leige av skuta i mai 2019 - men fordi selskapet ikkje lenger klarte å betale leige for fartøyet, blei «Polarstar» henta heim igjen.

- Til slutt vart situasjonen såpass uhaldbar for oss at vi var nøydde til å heve certepartiet og ta tilbake skuta før leigeperioden var ferdig, seier Nesset.

- Ønskjer å sjå framover

Sjølve tilbakeleveringa fann ifølgje Willy Nesset stad i Tromsø torsdag 10. september - utan dramatikk og med svært god og effektiv bistand frå advokat Oddbjørn Slinning i SANDS advokatfirma i Ålesund.

- Det er godt å ha fått «Polarstar» heim igjen og under kontroll, og vi ønskjer no å sjå framover. Vi opplever stor interesse frå fleire, og trur det er mange spanande moglegheiter for ei slik flott skute - som er ein viktig og godt tatt vare på del av Norge si ishavs- og polarhistorie. Vi vil kome tilbake med meir informasjon rundt skuta og framtida litt seinare. Det viktigaste for oss er å sjå framover og fortsette å ta vare på MS «Polarstar» på ein god måte, seier Willy Nesset avslutningsvis.