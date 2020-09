Takka nei til å kjøpe fleire aksjar i Rovdefjordsambandet

Nyhende

Rovdefjordsambandet as er eit selskap som arbeider for å realisere fast samband mellom Koparnes/Bjørlykke i Vanylven kommune og Storeneset/Saunde Indre i Sande kommune. Hareid kommune har tidlegare kjøpt aksjar for 70 000 i dette selskapet. No fekk dei tilbod om å kjøpe nye aksjar på 5000 kr for kvar aksje. Hareid formannskap vedtok samrøystes at dei støttar Rovdefjordsambandet AS, men takkar nei til å ta del i ein aksjeemisjon denne gongen, grunna økonomien til kommunen.