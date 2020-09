Inntektene fra ferjebillettene må økes med 120 millioner

Nyhende

Sunnmørsposten: – Redusert ferjetilbud og økte takster er nødvendig for å få budsjettet til å henge sammen. Vi mener det er behov for å sette opp ferjetakstene med to soner i tillegg til en generell prisøkning på 20 prosent på toppen av dette, sier Fuglseth.