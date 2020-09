Sjå bilde og video: Endeleg blei Hadarhallen opna

Nyhende

Måndag kveld var det endeleg klart for den offisielle opninga av den svært etterlengta Hadarhallen på Hareid. Eit prosjekt som har vore prega av forseinka bygging, på grunn av at den opphavlege stålkonstruksjonen datt saman etter å ha blitt råka av kraftig vind 1. oktober i fjor - men også av koronapandemien på toppen av det igjen. Koronasituasjonen har mellom anna gjort at dekket både til fotballbana og løpebana ikkje kom fram til avtalt tid.