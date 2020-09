Etterlyser fleire svar om sentrumsplanar

Nyhende

Dei nye visjonane for Ulsteinvik sentrum som vart lagt fram sist veke har vekt både irritasjon og begeistring, men dei konkrete innspela frå innbyggarane let likevel vente på seg.

Det har så langt ikkje vore noko renn av folk som vil seie meininga si om vyane som dei to arkitektkontora Kaleidoscope Nordic AS / COWI Norge og Nordic Office of Architecture har utarbeidd. Skissene deira vart presentert på eit folkemøte i førre veke og har sidan då vore utstilt på Ulstein bibliotek.

Færre parkeringsplassar og tilrettelegging for gåande og syklande er nokre av tiltaka arkitektane foreslår for å gjere sentrum meir attraktivt. Nye bufellesskap på tvers av generasjonane er eit anna.

Fristen går ut søndag

Ulstein kommune har invitert innbyggarane til å seie kva dei meiner om skissene. Fristen for å svare går ut på søndag, og førebels har responsen vore ganske dårleg.

– Vi håper at folk vil seie kva dei likar og kva dei ikkje likar. Desse innspela vil bli ein del av grunnlaget til rapporten som vurderingsgruppa skal jobbe med. Rapporten skal leggast fram i dei politiske møta i november og difor vart det litt kort svarfrist, fortel prosjektleiar Cecilie Roppen i Ulstein kommune.

Det er oppretta ei eiga e-postadresse som folk kan svare via.

Prosjektet er i regi av Ulstein kommune i samarbeid med Tettstadprogrammet til Møre og Romsdal Fylkeskommune. Utgangspunktet er reguleringsarbeidet for Ulshaugen og Holsekerdalen, sett i samband med ei vidare utvikling av sentrumsområdet i Ulsteinvik.