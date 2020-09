Tid å hauste inn i barnehagen

Nyhende

Ute regnar det stritt. Inne i barnehagen sit det to born og kuttar opp eple med kvar sin kniv. Eplebitane blir putta oppi ein jusmaskin, som lagar eplejus som alle borna får smake på til lønsjen. Barnehagelærar Silje Larsen seier at epla er søte nok i seg sjølve, dei puttar ikkje sukker i jusen. Ho legg til at det dessutan er mykje fiber i jusen.