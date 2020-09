Utvikling av Ulsteinvik sentrum – legg sterkere fokus på lokale naturverdier

Nyhende

Det heter at man skal tenke globalt og handle lokalt. Her i vårt eget nærområde langs Sauneselva kommer det nå til å spisse seg til når planene for sentrumsutvikling for Ulsteinvik skal gå fra visjoner og ideer til konkrete reguleringer og utbygginger. Når det gjelder det såkalte Holmenområdet langs elva noen hundre meter ovenfor Amfi, så er dette for øyeblikket litt løselig regulert som friareal. Men nå er det fare for at dette lokale grøntområdet vil kunne endre karakter i retning av et mer urbant parkareal der boligblokker og annen bebyggelse vil presse seg inn både fra nord og sør. I så fall vil viktige biologiske og økologiske aspekter ved dette løvskogsområdet gå tapt.

Vurderingsgruppa som kommunen har satt ned i forbindelse med skisser fra to arkitektkontor vil i nær fremtid prøve å omsette dette arbeidet i forslag til konkrete reguleringsplaner og andre tiltak.

Når det gjelder Holmenområdet, så må det ses i sammenheng med både Sauneselva og den tilstøtende mosaikken av både havnehage og åpne marker. I elva er det fremdeles en restbestand av stedegen sjøørret, som benytter elva som gyteområde hver høst. Etter som elvevannet har blitt stadig friskere de siste par årene gjennom sterkere kommunal kontroll av utslippskilder oppover mot Saunesmarka, har insektlivet i og rundt elva øket. Dette har gitt bedre næringsforhold ikke bare for fiskeyngel, men også fugler som linerle, hegre, fossekall, vintererle, stokkandkyllinger og mange andre arter. Elva tilbyr friskt drikke til pinnsvin, fugler og andre dyr. Lokale tiltak nytter, og gir håp i en verden der dyrebestandene (fra stort til smått) har blitt redusert til omtrent det halve i løpet av noen tiår. Med andre ord, tenke globalt og handle lokalt.

I løvskogen på og rundt Holmen hekker det 10-15 par med fugler, slik som kjøttmeis, spettmeis, rødstrupe, gjerdesmett, svarttrost, gråtrost, ringdue, gransanger, munk og flere andre arter. Hvert av disse parene er avhengige av en løvskogmosaikk som inneholder både treskikt, buskskikt og markskikt – tre nivåer som i sum gir miljø for et rikt dyreliv som gjør at hvert småfuglpar klarer å fange de nødvendige 10 kilo insekter, edderkopper og andre smådyr gjennom sommeren til seg og ungene. De omkringliggende randsonene benyttes også i denne fødejakten, så derfor kan ikke Holmen vurderes isolert.

Planarbeidet for dette lille nærområdet er derfor avgjørende for å opprettholde og gjerne videreutvikle denne naturmosaikken på plantesamfunnets og dermed dyresamfunnets premisser. Dermed vil den flotte gang- og sykkelstien som snor seg gjennom skogen fremdeles kunne tilby flotte opplevelser. Det er en tur der vi kan fokusere på de nære opplevelser og overraskelser i stedet for de mer tradisjonelle panoramautsiktene over fjord og fjell. Og ikke minst: Holmen er unik gjennom sin nærhet til Ulsteinvik sentrum! Derfor følgende innspill, som allerede er oversendt vurderingsgruppa for sentrumsutvikling.

Plan for Hormenområdet bør integreres med plan for arealene opp mot sjukeheimen, med tanke på utvikling av en kombinasjon av naturareal (ikke parkpreg, men «ustelt skog» som i dag, for å bevare fugle- og dyreliv best mulig) og mer parkpreget areal på de tilstøtende åpne områdene (stier og utsiktsplasser). Dette kan i sum bli Ulsteinviks fremtidige kombinasjon av vernesone og Central Park!

Dette innebærer (a) at den foreslåtte naturbarnehagen i en av ideskissene fra arkitektene ikke anlegges så nær Holmen som foreslått, men eventuelt anlegges høyere opp mot sjukeheimen, og (b) de to foreslåtte leilighetsbyggene nærmest Holmen mot nordøst langs den nyanlagte stikkveien fra Holsekerdalen erstattes med eneboliger, som dessuten må trekkes noe lenger bort i retning av riksveien. I stedet bør den åpne marka som grenser til løvskogen inkluderes som del av Holmen naturområde, slik at totalarealet for denne delen opprettholder et minimum av størrelse for bevaring av det økologiske nettverket vi har skissert ovenfor.

For øvrig ser vi at en av arkitektplanene legger vekt på å forberede sentrum på mer ekstremvær. Også her vil det være viktig å føre inn en bedre økologisk totalvurdering i reguleringsplanene. Det bør anlegges et våtmarksområde på gjenværende deler av Saunesmarka, som for øyeblikket dessverre er regulert til industri- og næringsformål. I stedet bør det legges til rette for biotopforbedring av marka i retning av å fungere som «byens svamp» som forsvar mot ekstremflom i elva. En slik omregulering vil dessuten bidra til å bremse store CO2-utslipp (drenering som gir nedbryting av torv) og dessuten legge til rette for Saunesmarka som et turistmål i form av naturområde med rik flora og spennende fugle- og insektliv. Området kan med rimelige grep utvikles til en mosaikk av vannkulper, bekker og myrpartier. Kommunen kan utvilsomt finne alternative industriarealer. Utbygginger har nå ødelagt 83% av alle våtmarker på kloden. Å omregulere Saunesmarka til fremtidig naturperle gjennom biotoputvikling vil motarbeide denne grufulle statistikken. Igjen gjelder det å tenke globalt og handle lokalt.

Judith og Arild Gautestad, Ulsteinvik

