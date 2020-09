Vil kalle inn til informasjonsmøte om Risneset industriområde

Nyhende

Brekke og Kleppe har utarbeidd ein plan i samarbeid med Sporstøl Arkitekter AS. I planen skriv dei at føremålet med reguleringa er å leggje til rette for trinnvis transformere området frå masseuttak til industriområde. Målet er å drive med uttak av masser samtidig som det kan etablerast industri på dei områda som er avslutta, som er ferdig planert.