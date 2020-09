Sivilforsvarslageret får likevel ikkje plass i nye brannstasjonen

Nyhende

Då Ulstein kommune bestemte seg for å byggje ny brannstasjon, var det ein del av pakken at siviliforsvarslageret skulle flyttast frå lokala dei leiger i Saunesmarka til den nye brannstasjonen. Det var også ein del av finansieringa av ny brannstasjon. Det vart lagt inn 122 000 kr i årleg driftskostnad på ny brannstasjon frå redusert husleige på eksisterande lokale. Denne summen vil falle vekk om kommunen må halde fram å leige lokale i Saunesmarka for at dei ikkje skaffer andre lokale.