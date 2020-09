Nyhende

To utanlandske arbeidarar, busette i Herøy, som kom til Norge denne veka har testa positivt på koronaviruset. Det melder smittevernoverlegen i Herøy til kommunen sine nettsider.

Der blir det meldt at begge personane i kveld vart sette i isolasjon. Det er sett i verk smittesporing og Herøy kommune melder at to andre personar er sette i karantene.