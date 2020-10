– Vi må rydde verda!

Nyhende

Ryddeaksjonen er ein lekk i TV-aksjonen 2020, der innkomne midlar skal gå til WWF sitt arbeid for å bekjempe plast i havet. Og i Tarevika fekk elevane mykje å gripe fatt i. Der ligg mykje plast og isopor både på overflata og under taren på land. I tillegg har det strøymt på med gammalt plasttauverk, plastposar, Q-tips, plastbøtter og anna avfall som har hamna i sjøen.

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) støttar aksjonen. Alt søppel som elevane finn blir lagt i sekker og henta av SSR til sortering og vidare handtering.

- Det er rekna med at om lag halvparten av all søppel i havet kjem frå privatpersonar, og at den andre halvparten kjem frå fiskeri- og oppdrettsnæringa, opplyser informasjonskonsulent Andrea Øien Sæverud i SSR.

Hareid kommune vil vere med

Dei første par timane av ryddeaksjonen var også ordførar Bernt Brandal i Hareid med på å rydde. Med gule plasthanskar gjekk han straks i gang med å rydde i strandsona. Men i år er det ein del kommunar rundt om i Noreg som har vegra seg for å vere med på TV-aksjonen. I første rekke fordi WWF er imot kval- og selfangst.

- Hareid kommune har også drøfta om vi skulle vere med eller ikkje, og har landa på at vi vil vere med, seier ordføraren frå ishavsbygda Brandal. Han har sjølv «mykje ishavsblod» i årane.

- Eg er fiskar også, forklarer han, og legg til at Hareid kommune har vedteke å satse på havrommet. – Og då er vi avhengige av å ha eit reint hav, slår ordføraren fast.

Han er glad for at ungdommen engasjerer seg i ryddinga av strandsona.

Få plassar er vakrare enn Tarevika på Stor-Alme når haustvêret er på sitt mildaste. Men det gjer inntrykk på elevane at der ligg så mykje skrot.

- I tillegg til alt det store, flyt her også med småting. Såpeboksar, deodoranthylser, lighterar, plastbitar, tauverk og masse isopor. Vi må få det vekk, viss ikkje døyr både fisk og fugl. Slik kan vi ikkje ha det, kommenterer Lisa Ringstad Nesset.

Fleire av elevane er opptekne av at plasten blir så seint nedbroten. Ein potetgullpose med haldbarheit til 2014 er framleis godt intakt, og isopor ligg i fjøra i både store flak og som små kuler.

- Eg lurer på kor lenge det går før isoporen er heilt borte. Kanskje blir han det ikkje i det heile. Kanskje blir dei små kulene til slutt så små at vi ikkje ser dei, sjølv om dei framleis forureinar, undrast ein av elevane.

Gamle bildeler, aluminiumsrammer frå øydelagde solstolar, deler av ein gammal bil og lange plastrøyr i store mengder blir samla i haugar. I fjor samla 9.-klassingane ved Hareid ungdomsskule inn 180 kg avfall i Tarevika, og årets 9.-klassingar har som mål å slå den rekorden.

- Vi kan ikkje halde fram med å kaste plast og anna rusk på sjøen, slår Eskil Bjørlykke Naustenget fast, i det han kjem dragande med ein SSR-sekk full med plast.

Andrea Øien Sæverud opplyser at det i 2019 til saman vart samla inn 35 tonn plast og anna rusk i dei fire kommunane på Ytre Søre Sunnmøre, medan talet i 2018 var 39 tonn.

- Vi veit ikkje om det vart mindre i 2019 fordi dei var spesielt flinke til å rydde i 2018, eller om det kanskje var færre som var med på aksjonen i 2019, seier ho.

Lokale bedrifter har lova å sponse TV-aksjonen 2020 per kilo som elevane samlar inn. Desse bedriftene er InterShip, Rise Bygg, Sparebanken Møre, Eilertsen as og Jets.

Ungdommen er oppteken av forsøpling

Øien Sæverud er glad for at ungdomsskuleelevane engasjerer seg i strandrydding, og har trua på at for kvar ungdom som er med og ryddar, så blir det ein mindre som slenger frå seg rusk i naturen.

Den same trua har også lærar Renate Liaset, som saman med kollega Rune Rasmussen har ansvaret for gjennomføringa av strandryddedagen.

- Vi såg på vêrmeldingane at det skulle vere fint vêr torsdag, og bestemte oss for å gå til aksjon. Vi har ikkje snakka så mykje om konsekvensane av å forsøple havet med plast, men har opplegget klart framover. Inntrykket mitt er forresten at ungdom i dag er nokså medvitne om dette, kommenterer Liaset.