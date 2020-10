NVE avviser vindkraft-klager ved Runde

Nyhende

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) avviser alle klagene som har komme i samband med at vindkraftverket Havsul vil ha utsett frist for å starte utbygginga i havet nord for øya Runde.

Åtte instansar har klaga på at NVE har gitt Havsul 1 i kommunane Ålesund og Aukra, utsett oppstart til 2025. Det er Olje- og energidepartementet som skal ta endeleg stilling til klagene.

Avdelingsleiar i Fiskebåt, som er bransjeorganisasjonen til havfiskeflåten, seier i ei pressemelding at det er sterkt beklageleg at NVE ikkje tar omsyn til dei innspela som er komme.

– Vi får no feste lit til at Olje- og energidepartementet er sitt ansvar bevisst og gjer om vedtaket om forlenging av igangsettingsløyvet. Det er ingen tvil om at tiltaket vil få uheldige konsekvensar. Ein kan også stille spørsmålsteikn ved kvifor prosjektet ikkje er sett i gang dei siste 12 åra. Svaret er etter mitt syn gitt, og ligg i at tiltakshavar ventar på at prosjektet skal kunne knytast saman med oljerelatert verksemd. I slike tilfelle kan utbyggjar få statleg støtte som dekkjer om lag 90 prosent av kostnadene, seier Espen Jacobsen i Fiskebåt.

Kraftverket skal byggjast på ei grunne seks kilometer frå land ved Harøya på Sunnmøre, eit stykke nord for Runde. Konsesjonen vart først gitt i 2008, men bygging er ikkje sett i gang. NVE har to gonger forlengt fristen for utbyggjarane, og no har dei frist til 2025 med å kome i gang.

I klagen viser Fiskebåt til at det har skjedd mykje på dei åra etter at konsesjonen vart gitt. Blant anna vart det den gongen vist til at regionen trengde meir elektrisk kraft. Dette problemet er no løyst som følgje av ein ny tilførselslinje.

Det viktigaste ankepunktet frå Fiskebåt er likevel at det ikkje har blitt tatt nok omsyn til fiskeriinteressene i denne prosessen. Etableringa av vindkraftanlegget er tenkt lokalisert i eit viktig gyte- og oppvekstområde for norsk vårgytande sild.