Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune svarer Ulstein kommune at dei ikkje ønskjer å setje ned fartsgrensa på FV653 Eiksundvegen. Fartsgrensa på 80 km/t er i samsvar med dei nasjonale fartskriteria. Fartsmålingar viser at fartsnivået ligg under fartsgrensa. Brot på trafikklova, som å køyre for fort, bryte vikeplikta og ikkje halde forsvarleg avstand til bilen foran, meiner fylket er politisak, og ikkje noko dei vil setje ned fartsgrensa for.