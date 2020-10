Rykte ut til brennande busk i bustadfelt

Nyhende

Takka vere snarrådig innsats frå huseigaren, vart eit branntilløp i eit tre i ein hage i Hovsetråsa i Ulsteinvik sløkt ved hjelp av ein hageslange.

– Brannen var sløkt då vaktlaget frå brannvesenet kom til staden, fortel brannsjef Olav Helt Brubakk.

Det var litt over klokka halv ni fredag morgon at det vart meldt om at det brann i ein hekk i Hovsetråsa.

– Det synte seg at brannen var i ei granbusk som stod like ved ein hekk. Treet stod dessutan svært nær rekkverket til ein veranda, seier Brubakk som meiner utfallet kunne ha blitt langt meir alvorleg om ikkje brannen hadde blitt sløkt så raskt.

Brannsjefen ønskjer ikkje å spekulere noko særleg i kva årsaka til brannen kan vere.

– Det vert ei oppgåve for politiet å finne ut av, men det kan kanskje sjå ut som nokon har tent på, kommenterer han.