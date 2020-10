Turvegen er klar til bruk att

Nyhende

Etter at store nedbørsmengder vaska vekk delar av turegen opp til Hasundhornet tidlegare i haust, er no arbeidet med å setje vegen i stand att ferdig. Det melder Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg i Ulstein kommune.

Hasundhornet: – Reparerer vegen når vêret tillèt det Regnvêret den siste tida har påført den nedre delen av turvegen opp til Hasundhornet store skadar. Kommunen er alt på saka – og seier at skadane vil bli utbetra snarast råd.

Han fortel at fleire har kontakta han for å høyre om vegen er ferdig reparert, noko han kan stadfeste er gjort. Langs vegen er det også sett opp tre benkar der turgåarar kan setje seg ned og kanskje ta ein pust i bakken på veg opp.

- Desse kvile- og utsiktsbenkane kan vere eit mål i seg sjølv for dei som ikkje har tenkt seg heilt til topps, seier Wiik som ønskjer god helg og god tur.