Elevane sanka 520 kg søppel på Alme

Nyhende

Det var tysdag 9.-klassingane utstyrte seg med plastsekker frå SSR rykte ut til Alme for rydde strandsona i Tarevika for plast og anna rusk. Dermed støttar dei TV-aksjonen 2020, som i år går til WWF sitt arbeid for å bekjempe plast i havet. Åtte millionar tonn plast hamnar kvart år i havet, og plasten trugar ikkje berre dyrelivet, men også menneska.