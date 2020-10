Minner om strenge reglar for å besøke nokon på sjukehusa

Det kan gjerast unnatak for dei som skal besøke kritisk sjuke/og eller døyande

Nyhende

Årsaka er det den siste tida har vore auke i talet på koronasmitta i Møre og Romsdal, mellom anna i Molde og Kristiansund.

Fagdirektør i helseføretaket, Torstein Hole, seier at han forstår at mange gjerne vil besøke sine næraste.

– Men med dagens smittesituasjon må vi avgrense talet på besøkande, seier han.

To pasientar er innlagde på sjukehus med koronasmitte her i fylket.

Avtal på førehand, maks 30 min

I ei pressemelding måndag fortel Helse Møre og Romsdal at følgjande reglar for besøk på dei fire sjukehusa i fylket:

– Alle besøk skal avtalast på telefon på førehand

– Eit besøk er tilrådd å vare i utgangspunktet ein halv time- viss ikkje noko anna er avtalt med personalet

– Kjernetida for besøk er mellom kl. 17.00 og kl. 19.00 på kvardagar og mellom kl. 16.00 og kl. 18.00 i helgene

– Besøkande med luftvegssymptom eller stadfesta Covid-19, skal som hovudregel ikkje besøke sjukehus eller helseinstitusjonar. Det gjeld også dei er definerte som nærkontakt eller har vore i utlandet (gjeld alle land) deis siste ti dagane

– Det kan gjerast unnatak for dei som skal besøke kritisk sjuke/og eller døyande. Dei besøkande må da følgje smittevernråd og bruke kirurgisk munnbind under besøket.

– Ver budd på spørsmål

I pressemeldinga går det også fram at dei som besøker nokon på sjukehusa, må vere budde på å møte i kontrollen ved hovudinngangane. Der blir dei besøkande registrerte og dei får spørsmål for å avklare risiko for koronasmitte.

Dei besøkande må også vere påpasseleg med handhygiene, halde ein meter avstand til den dei besøkjer og også halde avstand til tilsette og andre pasientar/besøkande.