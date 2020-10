Meiner næringsministeren må ta meir tak for å hjelpe maritim næring

Skuffa etter ministerbesøk

– Veit ho ikkje kva verktøy ho skal bruke, er her nok av folk å spørje, seier Hanne Notøy, som er skuffa over at næringsministeren ikkje hadde med seg verkemiddel for å hjelpe den maritime næringa.