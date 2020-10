Gå i karantene, bruk munnbind

Nyhende

Kommuneoverlegane i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande kjem med tydeleg beskjed: Alle som kjem frå raude land skal i karantene og bruke munnbind på offenteleg transport.

Fleire verksemder i regionen har tilsette som reiser til og frå andre europeiske land. Dei fleste europeiske landa er no «raude», det vil seie at reisande frå desse landa skal ha reisekarantene etter innreise til Noreg. Covid-19-forskrifta regulerer dette. I paragraf 5, 2. ledd er òg reisande til Noreg som skal i innreisekarantene, pålagde å bruke munnbind også ved bruk av offentlege transport heilt fram til eigen bustad.

Smittevernforskrifta paragraf 5, 2. ledd:

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Kommuneoverlegane melder frå om at dei får fleire meldingar om at reisane som er i reisekarantene ikkje nyttar munnbind når dei tar offentleg transport frå Vigra til eigen bustad. Dei ber difor om at arbeidsgjevarane skjerpar regelverket og praktiseringa av dette over alle sine tilsette som er i reisekarantene.

Smitte ved innreise frå utlandet er ei av fleire viktige årsaker til utbrot av covid-19 i industrikommunar. - Vi bed om samarbeid slik at denne risikoen kan reduserast mest mulig, skriv Bjørn Martin Aasen (smittevernoverlege i Herøy), Norunn Kirkebø Elde (kommuneoverlege i Ulstein), Asta Sileikiene (kommuneoverlege i Sande) og Karsten Vingen (kommuneoverlege i Hareid).