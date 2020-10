Nyhende

"Retten forstår at manglande førarrett medfører store praktiske og potensielt økonomiske utfordringar for sikta og familien hans, men dette er utfordringar som rammar dei fleste som vert dømde for ruskøyring". Det skriv Sunnmøre tingrett i ein nyleg avsagt dom mot ein mann i trettiåra frå Søre Sunnmøre.