Nyhende

Folkehelseinstituttet sin MSIS-statistikk viser at det er registrert eit nytt smittetilfelle i Hareid kommune. Kommunen kjenner ikkje til at det er registrert ny smitte i kommunen og Erlend Friestad reknar med at dette, som ved eit tidlegare tilfelle, er snakk om ein person med folkeregistrert adresse i Hareid, men som ikkje bur i kommunen.

Han understrekar at det ikkje er ny kjend smitte i Hareid kommune. Friestad seier samstundes at det er to personar i karantene i kommunen som følgje av koronasmitte i Herøy. Den smitta kom til Herøy via Hareid og måndag var ein person i karantene som følgje av nærkontakt. Tysdag er det klart at også ein andre person må i karantene som følgje av nærkontakt.