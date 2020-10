Nyhende

Av smittevernomsyn blir det ikkje tradisjonell bøssebæring i år under årets TV-aksjon. All pengeinnsamling vil gå føre seg digitalt. Det vil seie at komiteen treng ikkje folk til å ringje på alle husdørene i kommunane, men den ønskjer seg fleire innbyggjarar som registrerer seg som digital bøssebærar.