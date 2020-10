Den smitta ungdomen er elev på Herøy vgs

Nyhende

Ungdomen som i går fekk påvist smitte av covid-19 er elev på Herøy vgs.

Seint i går kveld var det kartlagt 17 nærkontaktar, alle vart kontakta om korleis dei skal gå fram vidare. Det er sett opp ekstra teststasjon i Herøy sundag. Dei som skal teste seg får opplyst tid og stad.

Eleven hadde ingen symptom på sjukdom, men testa seg i samband med arbeidsutplassering som del av utdanninga. Skulen har hatt haustferie denne veka, så eleven har ikkje vore på skule dei siste åtte dagane. Skulen skal vurdere i dag om dei treng å gjere tiltak.

- Eg vil gje ros til dei ungdomane me har vore i kontakt med i samband med smittesporinga, seier smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen i ei pressemelding. Dei har vist stort ansvar slik at dei rette tiltaka kan gjennomførast på ein trygg og god måte både for dei og for lokalsamfunnet.

Herøy kommune har ikkje funne ut kvar eleven har blitt smitta. Dette arbeider dei vidare med å finne ut.