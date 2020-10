Kvifor engasjere seg?

Nyhende

Sjå for deg ei 12 år gammal jente, ho har akkurat starta på ungdomskulen i 8.klasse. Ho brenn for fotballen, og legg att mange timar på fotballbana. Ho er litt beskjeden og vil ikkje ta for mykje plass, samtidig som ho prøvar å passe inn. Ein dag er det nokon frå Ungdomsrådet som kjem på ungdomskulen og fortel at dei søker etter nye medlemmar. Ho har aldri vore populær nok til å bli valt inn i elevråd eller liknande, men tek likevel sjansen og sender inn ein søknad.